筆下風雲：這場仗雙方都須打

迫於輿論壓力，以色列不得不延長加薩北部巴人撤往南部的時間，但也只是從原來的24小時稍延至30小時，甚至有指只是延長一小時。姑勿論如何，一個國家竟然要求非國民限時撤離自己家園，目的是將該處夷為平地，這在人類史上幾乎沒有見過，以色列是否犯下戰爭罪行，有目共睹。

但因為以色列有美國撐腰，黑可以說成白，濫殺無辜也可以說成合法自衞；又因為西方主導全球輿論，所有主流媒體統一口徑，就連發表同情巴勒斯坦的言論也不容許。一場以巴戰爭，再次揭破了西方虛偽無恥的遮羞布，有強權無公理，令人不齒！

幸好，21世紀的資訊流通程度，已非部分國家可以隻手遮天。世人透過各類自媒體、社交平台，看到了主流媒體千方百計掩蓋的真相，加薩淪為人間煉獄。目前的統計數字是巴人死了二、三千人，過萬人受傷，但真實數字肯定不止此數。中國即將派遣特使到中東斡旋，伊朗等阿拉伯國家亦表明，一旦以軍屠殺平民絕不坐視不理。問題是，以色列已殺紅了眼，這些「口水仗」根本無法改變殘酷的事實。軍事行動只能軍事解決，外交斡旋無補於事。

更須指出，哈馬斯今次突襲以色列，導火線是美國拉線以色列與沙特阿拉伯建交，一旦成事，巴勒斯坦立國更加遙遙無期，加薩巴人的苦況更加無人關心，惟有動地驚天幹一場，方能引起世界關注，在這個層面來說，哈馬斯的行動是成功的。以色列總理內塔尼亞胡同樣有其問題，司法改革弄致焦頭爛額，民望插水，如今卻因為這場戰爭，民望回升，一旦戰爭完結，他必定要為情報失靈導致國民死傷而問責下台。明乎此，雙方都有不能不打這場仗的理由。