龍吟虎嘯：美以利益未必一致

美國和以色列對進攻加薩地帶的最大擔憂，是這場仗很不好打。雖然以國在武力上佔極大優勢，但加薩地理條件、地下工事、巷戰險惡都在在顯示這是一塊硬骨頭，此仗難以速戰速決，只要戰事拖下去，周邊阿拉伯國家如敍利亞、黎巴嫩、伊朗，甚至約旦、埃及都有可能捲進來，擴大成美以同整個伊斯蘭的對抗和廝殺，美以的極大優勢將被大大削弱，加薩將成為美國狼狽逃撤的第二個阿富汗。

為了避免重蹈覆轍，美以會不會慎重考慮是否出兵攻打加薩呢？為此，美國總統拜登正在緊急訪問以色列。前一陣子，堅決攻打加薩、滅掉哈馬斯、滅掉「人形動物」的狠話說得太滿；幾十萬大軍來勢洶洶和陸海空狂轟濫炸、精準打擊，「有殺錯冇放過」的恐怖之弓拉得太滿，拜登見勢頭不好，速飛以色列與總理內塔尼亞胡會面。

據美國國務卿布林肯稱，拜登此行是重申美方對以色列的全面支持及安全承諾，聽取對方的自衞需求。較早時，拜登聲稱必須徹底消滅哈馬斯，但不要「再次佔領加薩」。布林肯表示，在美國要求下，美以兩國同意制訂計劃，讓人道主義援助送到加薩地帶的平民手上，包括設立有助平民免受傷害的區域之可能性。

然而，以色列似乎裝作「沒聽懂」山姆大叔的話，就在拜登到達以色列前，以色列精準轟炸了加薩的一座醫院，造成逾700名病患、傷員、醫護人員死亡。哈馬斯怒斥這是衝突以來，以色列方面造成的最大一宗平民死亡單一事件。與此同時，以色列根本不理睬拜登的「要求」，繼續為進攻和佔領加薩做準備。

這件事上，以色列有以色列的想法，拜登有拜登的考慮。對以色列而言，進佔加薩、不惜屠戮、報仇雪恨、奪取土地是難得之機，是它的根本長遠利益，而且以色列相信自己有這個力量。對拜登而言，要把美國利益和他連任總統利益置於以色列利益之上，不進攻佔領加薩為妙。