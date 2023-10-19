坦言集：不解之結

以色列到巴勒斯坦是典型的鵲巢鳩佔，反客為主。現在的形勢是以色列政府企圖把巴勒斯坦的阿拉伯原居民全部趕走。在約旦河西岸的佔領區和敍利亞的高地，是用殖民主義擴張猶太殖民據點的地域，把阿拉伯人的村落破壞，驅趕他們往別的地方。一地一地的驅逐，近年速度與規模都加快，居民反抗，便出動軍警鎮壓。當地主政的巴解政府袖手旁觀，全不干預，且助紂為虐，抑制居民，結果是民怨日增，新的反以地方武裝崛起，衝突日增。

在加薩地區，由於哈馬斯的反抗，殖民點擴張緩慢，但圍繞加薩的高牆邊開始出現殖民村落和市鎮。今次借哈馬斯的反抗，以色列大軍雲集，不僅想集體懲罰加薩人民，以報突襲之仇，且藉機把加薩人民驅趕，24小時內要把加薩北部居民驅趕至南部，若走避不及，便可能遭海陸空炮火屠殺。南遷的加薩居民也無路可逃，因為加薩被圍堵，南部唯一通路往埃及，亦需以色列同意才可開行。以色列就是將之關閉，且轟炸關口，加薩內斷水斷電斷藥斷糧。把加薩北部居民趕往南部，目的一是讓以色列好進軍佔領，目的二是把加薩人民如趕豬趕羊那樣集中，方便宰割。以色列的炮火不絕，加薩人民死傷不斷。

以色列提議把加薩200多萬阿拉伯居民轉移到埃及的西奈半島，因該處屬沙漠，空間廣大。加薩人民反對，一是以色列立國便是把他們從今天以色列佔地徙至加薩；再由加薩遷至西奈半島，會是另一次大規模連根拔起，破壞殆盡。再者，沙漠地帶，豈是人居之地，以色列此舉是要置加薩200多萬人於死地，實質是種族滅絕。故此，加薩北部居民不少寧死不南遷，南部居民也誓死不外遷。

即使埃及一直聽從美國，但以色列怎可決定利用埃及的主權土地？歐盟與美國支持加薩人民遷至西奈半島，埃及的反應是倒不如遷往歐盟與美國。更有論者說，把以色列舉國遷往美國，還巴勒斯坦於阿拉伯原居民，便可一勞永逸，解決以巴衝突、中東的最大危機。

媒體上亦有人說，烏克蘭才是以色列及各國遷移的地方，美國軍艦可送以色列人出迦南之地。但不是回埃及，是到烏克蘭，填補戰爭中人口缺乏帶來的空間。

這些都是政治不可行之議。但以色列的猶太復國主義，不是你死便是我亡，以巴衝突難以解脫。