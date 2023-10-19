政情：敲鑼被喝停 尚海龍懶理負評

為加強表達，議員發言往往都會借助一啲道具，不過一般情況下都係舉吓紙牌。議員尚海龍尋日喺議事堂就攞咗個銅鑼出嚟敲打，結果被主席即時喝停。事後，尚海龍覺得自己嘅做法冇問題，認為只係一個創意嘅形式啫。至於其他人嘅睇法，就係「見仁見智」咁話。

為首個議員提案發揮創意 當尚海龍被立法會主席梁君彥點名發言及動議議案，西裝骨骨嘅佢左手提起一個銅鑼，話自己「好榮幸可以飲到頭啖湯，成為大會休會結束之後第一個議員議案」，因此專登帶咗個鑼嚟，話要「開鑼登場」喎，講完之後仲敲咗一下，隨即畀梁君彥叫停，而尚海龍都即時停咗，仲笑笑口，好似冇乜嘢咁喎。雖然重視議員操行嘅「班長」廖長江當時唔喺議事廳，但有議員私下笑言，指尋日難得隊形整齊坐晒喺度，擔心一鑼之下「彎」咗，紀律方面分分鐘又會再畀人收緊。

會後，尚海龍話個銅鑼係來自龍獅隊，指呢個方法係有「創意」，反正呢啲形式都係開心啫，又話帶個鑼入議事廳冇難度，而事前亦曾研究過，覺得此舉冇違反議事規則。不過主席嘅裁決始終都要予以尊重，所以佢都即刻停止敲鑼。至於以後會唔會咁「創新」，佢話要視乎情況，唔排除以後會繼續咁做，即使部分議員同事有意見，佢話觀感呢啲係「見仁見智」，畢竟有啲嘢未必所有人都鍾意。