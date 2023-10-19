政情：託兒服務唔到位 議員紛獻計
託兒服務要到位，薪水、地方、人手三者環環相扣。尋日立法會大會上，議員鄧家彪不滿社區保母支援計劃金額過低，直言「18蚊22蚊請人幫人湊仔」，婦女應聘意欲不大，要求同最低工資看齊。勞工及福利局局長孫玉菡話當局會考慮提議，有檢討嘅話會適時公布。議員江玉歡則指現時大部分幼兒中心狹小，欠缺足夠活動空間，要求政府加大新建幼兒中心面積，並提供更多戶外空間。孫玉菡就話，規劃幼兒中心同規劃其他政府設施一樣，需要平衡土地供應，現階段無意更改標準，但同意提供更多戶外空間會更好。
促加人工 擴中心面積
議員李世榮就留意到人手方面。話說規劃署喺2020年更新《香港規劃標準與準則》，就社區設施加入以人口為基礎嘅幼兒中心規劃比率，包括為每2.5萬人設100個資助服務名額，以及更新幼兒中心嘅樓面面積。李世榮要求當局交代新規例實施後當局會否估計需增加多少幼兒照顧服務人手？會否出現招聘困難？又指現時需要託兒嘅家庭一般為低收入家庭，搵唔到合適託兒服務往往無奈停工。李世榮又詢問未來會否推動「媽媽崗」鼓勵商業機構提供彈性上班時間。
孫玉菡話2022至2023年度共有1,600名新登記嘅幼兒工作員，來年新登記人數相若，料可應付未來兩年新增幼兒中心嘅需求，孫指當局會留意供求情況，並按需求開辦課程。至於「媽媽崗」嘅問題，孫玉菡指現時有同商界合作推動家庭友善措施。
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