政情：託兒服務唔到位 議員紛獻計

託兒服務要到位，薪水、地方、人手三者環環相扣。尋日立法會大會上，議員鄧家彪不滿社區保母支援計劃金額過低，直言「18蚊22蚊請人幫人湊仔」，婦女應聘意欲不大，要求同最低工資看齊。勞工及福利局局長孫玉菡話當局會考慮提議，有檢討嘅話會適時公布。議員江玉歡則指現時大部分幼兒中心狹小，欠缺足夠活動空間，要求政府加大新建幼兒中心面積，並提供更多戶外空間。孫玉菡就話，規劃幼兒中心同規劃其他政府設施一樣，需要平衡土地供應，現階段無意更改標準，但同意提供更多戶外空間會更好。