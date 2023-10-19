政情：復會多吉位 梁君彥：大家有眼睇

議員參與議案表決比率低、鮮有會議上發言等情況，公眾對議會嘅觀感難免大打折扣。建制派「班長」廖長江早前趁立法會休會期間，為一眾議員同事訂立指標，例如大會、內會同財會等重要會議，非記名表決至少要有一半議員在席；而喺大會舉行期間，議員有事要離開大樓一個鐘以上，更須透過通訊群組申報。結果尋日復會，議事廳裏面嘅「吉」位都唔少，而整日都冇露面嘅議員，就包括「溫馨提示」議員要出席會議嘅廖長江。

籲出席表決法案要識做

點解廖長江身為「班長」都會缺席會議呢？原來佢要到北京公幹。其實唔止廖長江，謝偉俊、林健鋒、葉劉淑儀、陳健波、陳祖恒、邱達根、梁毓偉等議員尋日都係冇現身。而大會剛開始，議事廳裏面數人頭都有逾50位議員，之不過開會期間好多人都坐唔定，不時都有議員行出行入。被問及議員開會報到係咪合適、理想嘅做法，立法會主席梁君彥話議員點樣履行職責係佢哋自己嘅責任，要議員自己處理，至於尋日嘅情況有冇改善、是否理想？梁話議員應該留意到外間對佢哋嘅意見，議員會做番自己責任，又話大家有眼睇、全部係透明嘅咁話。