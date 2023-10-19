政情：伸脷 單眼 大嗌 議員打針整古做怪

劉智鵬

疫後復常，出街已毋須戴口罩，然而傳染性疾病未曾消失，尤其是冬季流感高峰期即將殺到埋身。尋日立法會復會，頭一件事就係安排議員接種流感疫苗。當佢哋捲起衣袖打針，部分議員露出趣怪表情，飲食界議員張宇人針拮到肉時叫咗出聲，劉智鵬就伸脷，陳克勤就擰歪面單起隻眼，莫非唔敢睇？

立會排隊接種流感疫苗 主席梁君彥話近日秋風送爽、天氣明顯轉涼，香港將迎來解除口罩令之後嘅第一個冬季，流感亦會進入高峰期。然而過去幾年大家都戴口罩，雖減低染上流感嘅機會，但免疫力亦有所下降。事實上早前衞生署已經錄得逾210宗嚴重流感個案，當中死亡率超過一半，約60%嘅嚴重個案係無接種流感疫苗。佢強調流感嘅「殺傷力驚人，唔能夠掉以輕心」，而接種流感疫苗係最有效嘅預防方法，所以立法會專登喺尋日安排打流感針，仲好高興咁見到至少有50位議員喺政府外展隊協助下接種疫苗，人數較去年增加超過六成。佢一再鼓勵高危群組，即50歲以上嘅人士打針，而佢自己同張宇人就係屬於呢一類。梁君彥指自己係打第一針，張宇人就係打第二針。

雖則話打第二針，但張宇人似乎好怕針拮，睇佢接種疫苗一副牙痛咁樣，仲叫咗出聲，一啲都唔似已經打咗兩次喎。相反，話自己打第一針嘅梁君彥就顯得相當輕鬆，全程仲笑笑口咁。另一位議員梁美芬同樣大無畏，針刺入肉依然臉掛笑容，打完針之後仲畀個叻嘅手勢喎。

生咗小朋友、目前餵緊母乳嘅議員林琳都有去接種流感疫苗。佢話小朋友仍處於襁褓階段，未夠年齡打流感針，為咗保護小朋友，自己就要接種疫苗。被問到怕唔怕影響母乳餵哺，佢就話唔怕，因為事前已徵詢醫生意見。

陳克勤 張宇人 林琳話打流感針係要保護囝囝。