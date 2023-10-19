最快明年４‧22 禁售停供膠餐具

【本報訊】立法會昨日三讀通過《2023年產品環保責任（修訂）條例草案》，建議本地禁售即棄膠餐具、同時餐飲處所亦不可向顧客提供；並管制即棄塑膠產品的製造、銷售和供應，會上多名議員贊成條例實施，指畢竟堆填區已日漸飽和，但亦有議員表示立法影響深遠，質疑業界和市民能否準備好，以及過渡期能否適應，擔憂成本會轉嫁市民身上。

當局早前指政府原先建議條例於2025年實施，但今屆政府希望提前至最快2023年年底或明年年初實施。不過，由於草案在立法會審議時「用咗啲時間討論」，立法會通過條例草案後會於6個月之後生效，因此最快明年4月22日推行。條例草案建議分兩個階段管制，第一階段禁止銷售和供應發泡膠及即棄膠餐具，即棄塑膠吸管、攪拌棒；而第二階段管制，所有即棄餐具全面走塑。

議員憂成本轉嫁市民 議員管浩鳴指立法影響深遠，當局應該顧及實際需要以及不要太擾民，不然會弄巧反拙，又指條例影響程度前所未有，對業界和市民能否準備好、過渡期能否適應「有所保留」。他認為在環保上教育比立法更重要，而塑膠難以杜絕，部分產品缺乏代替品，如牙線、即棄手套，擔憂立法後額外成本容易轉嫁市民身上，對貧苦大眾而言負擔更重。

對於政府建議原訂實施的第一階段管制，推遲到草案通過後的6個月實施，議員龍漢標憂慮業界難以處理庫存餐具，並以口罩和快速檢測包為例，疫後遭棄置於垃圾站造成浪費，要求當局給予飲食界適當時間處理庫存，並協助業界處理相關物資。他關注草案會影響外勤工作人士，如地盤工人、職業司機，指因為他們沒有固定的辦公室難以存放餐具，要外賣只能使用即棄餐具，如果採用成本較高的環保餐具可能會令餐廳將相關成本轉嫁至外勤工作人士。