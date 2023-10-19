開同袍儲物櫃盜700元 關員囚9周

【本報訊】前海關關員涉嫌於去年11至12月，兩度在香港國際機場海關更衣室儲物櫃偷錢，共盜去700元。他早前承認兩項盜竊及一項企圖盜竊罪，昨在東區裁判法院被裁判官施祖堯判囚9星期。施官指案件性質嚴重，被告身為紀律部隊人員，接二連三乘更衣室沒有人時解鎖事主儲物櫃，反映他有計劃有技巧，須判處阻嚇性刑罰，但考慮他已還款及認罪給予酌情減刑。

38歲被告胡亮豪，控罪書上報稱是前海關關員。控罪發生地點是赤鱲角駿運路9號超級一號貨站4樓海關更衣室，號碼為D155的儲物櫃，事主均為一名姓蔡男子。被告被控於2022年11月29日，在儲物櫃偷竊屬於蔡的港幣500元；在2022年12月7日，偷竊屬於蔡的港幣200元；以及於2022年12月23日，企圖偷竊屬於蔡的財物。

犯案時穿軍裝被攝職號 辯方求情時引述背景報告指，被告2007年入職海關，被告因支援母親生活及祖屋維修致經濟拮据須借取貸款，並在經濟壓力下犯案。被告在未被起訴前已經辭職，並已全數還清款項，現擔任工地學徒，望裁判官輕判。

案情指，被告與事主案發時均為海關關員。2022年11月，事主將內有500元現金的銀包，放入儲物櫃並上鎖。及後事主發現銀包內的現金不知所終，遂將手機放在儲物櫃內的紙盒並作錄影，望找出盜竊者。同年12月7日，事主再度發現被盜去儲物櫃內的200元現金，錄影片段顯示有人曾打開儲物櫃，但未能拍到容貌。直至同月23日，事主再翻查手機片段，發現被告曾身穿海關軍裝、外套上印有職員編號並戴上手套，於當日曾兩度打開儲物櫃。事主最終報案，被告在警誡下承認出於貪心，破解事主密碼鎖後盜款。案件編號：WKCC 2847/2023