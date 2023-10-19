跑步突捱怪漢重拳 高級警司面傷送院

警隊一名高級警司，昨日下午在啟德街頭跑步期間，突遭一名中年男子揮拳施襲，事主猝不及防臉部中拳，男子得逞後逃去。事主負傷報案及尾隨對方，其後與趕至的同袍制服該名男子。疑犯身上無身份證明文件，語無倫次且精神有異，他涉嫌「襲擊致造成身體傷害」及「未能出示身份證明文件」被捕，犯案動機有待進一步調查，他與受傷事主同需送院治理。消息指，遇襲者為東九龍總區交通部高級警司余偉良。

據悉，余偉良在昨日下午近2時外出跑步，途經太子道東通往采頤花園的行人天橋底時，與一名中國籍的中年男子擦身而過。期間，雙方沒有任個接觸或眼神交流，詎料該男子在沒有任何徵兆下，突然揮拳兜面施襲，余猝不及防，左邊鼻樑及眉心受傷。男子得逞後，沿協調道往九龍灣方向逃去，余自行報案及尾隨對方。有警員接報趕至，於承啟道與沐虹街交界制服施襲男子。

消息指，涉嫌施襲男子身上沒有任何身份證明文件，余亦不認識對方，男子被制服時喃喃自語且語無倫次，懷疑是精神紊亂人士，他與余俱清醒，由救護車送往伊利沙伯醫院治理。警方經初步調查後，以涉嫌「襲擊致造成身體傷害」及「未能出示身份證明文件」，拘捕一名姓蘇（40歲）男子，並會循其精神狀況及背景等多方向調查犯案動機。

長沙灣毒男遇查襲兩警 另外，昨日凌晨4時許，有警員巡經長沙灣營盤街與福榮街交界一間車行對開，發現一名男子形迹可疑，遂上前截停搜查。惟該名男子遇查時極力反抗，出手襲擊警員，並把一人推倒在地，期間又把一包可疑物品拋到地上。警員最後合力制服該男子後，檢回該包約重20克的懷疑海洛英毒品，現場行人路則遺下一條佛鏈及袋等證物。

警方經初步調查後，以涉嫌「藏毒」、「未能出示身份證明文件」及「襲擊警務人員」，拘捕該名姓陳（43歲）男子，他已被帶走扣留調查。事件中，兩名男女警員手腳受傷，需由救護車送院治理。