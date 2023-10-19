涉濫用假難民食物卡圖利 月賺10萬 女主腦潛逃內地

【本報訊】港府每年浪費大量公帑處理假難民問題，自2004年起更為他們提供每月1,200元的食物津貼，惟假難民把「人道援助」當作生財工具，過去多次被揭發勾結本地幫，靠轉售食物卡換取的貨物套現。

拘藥房老闆超市經理共6人 執法部門於本周一（16日）分別接獲相關福利機構及社署職員報案，指懷疑有人收購由香港國際社會服務社發放以作人道支援的電子食物卡所換取的食物並轉售圖利。人員經情報收集及分析後，至昨日下午採取行動，掩至油麻地文英街一間藥房及渡船街一間超級市場調查。人員經初步調查後，以涉嫌「串謀詐騙」拘捕一名姓鄺（50歲）女子、該間藥房的老闆、一名藥房男職員、一名超市經理（42至45歲）及兩名印度籍男子，他們已被扣留調查。另一方面，人員突擊搜查文英街一大廈的劏房單位，相信該處被用於儲存涉案貨物，並在上述各地點檢取一批包括奶粉、白米及花生油等證物。

據了解，案件背後牽涉一個人稱彭太的主腦，她與被捕的姓鄺女子是拍檔關係，二人不時在油麻地區的超級市場掃貨，再指示南亞裔假難民用他們的食物卡付款。在購買貨物後，彭太一夥會向假難民支付貨價的一半作為酬勞，之後彭太再把物資「轉手」，分別售予同區士多、藥房或家庭主婦「散客」，一來一回賺盡差價，據報月入高達8至10萬元。

不過因彭太的「生意」過於明目張膽，結果引起街坊注意，有人驚悉東窗事發，近日懷疑畏罪潛逃內地，目前下落不明。案件仍在調查，不排除有更多人被捕。