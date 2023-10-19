怪漢闖路截車 攀吊臂危站

【本報訊】昨日早上8時許，一輛吊臂車駛經旺角亞皆老街83號與花園街交界，期間突然有一名赤膊男子衝出馬路，司機見狀煞車停在中線，詎料赤膊男爬入貨車車斗，再攀上被運送的一件重形機器上有所動作，司機恐他發生意外，慌忙報案求助。

執法人員接報趕至現場，遂向該名男子了解情況，期間消防員張開氣墊戒備。惟赤膊男與人員對峙未肯妥協，又不停揮舞一條膠條，吊臂車司機無奈地在旁邊等候。

擾攘3句鐘被制服 至上午11時許，人員登上車斗合力把男子拉落氣墊，把他制服後再由救護車送往廣華醫院檢驗。

人員經初步調查後，以涉嫌「外出時沒有攜帶身份證明文件」、「刑事毀壞」、「藏有攻擊性武器及妨擾」，拘捕該名年約40歲男子，並檢獲一條長約40厘米的膠條。受事故影響，亞皆老街往大角咀方向近洗衣街一度全線封閉。

據悉，事發時吊臂車司機由元朗運貨前往將軍澳，至上址時該男子突然由對面線衝出，跨過路中欄杆截停車輛。另有街坊認出涉事男子，指他精神狀態有異，不時在附近一帶流連。消息指，事發前曾有人聲稱在港鐵奧運站目睹懷疑涉事男子的身影，當時他與港鐵職員疑因故追逐。