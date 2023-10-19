迷幻貨Van變炮彈 撼九巴 跟車工遇難

剷壆拋飛翻滾 司機涉毒駕就擒 運載宣傳單張的一輛速遞公司客貨車，昨晨沿青衣青康路行駛期間，至近長青邨巴士總站對開突然失控剷壆，恍如「炮彈飛車」般飛越對面線，連番翻滾後猛撼一輛雙層九巴翻側路中，司機及跟車工受傷被困，後者獲救時昏迷，送院後不治；客貨車司機及九巴車長同須送院治理。人員經初步調查後，以涉嫌「毒後駕駛」及「危險駕駛引致他人死亡」拘捕客貨車司機，車禍原因有待進一步調查。

身亡跟車工人邱典豐（56歲），報住屯門山景邨。昨晨10時許，邱跟隨速遞公司客貨車運送一批宣傳單張，並沿青衣青康路往青衣西路方向行駛，在駛至近長青邨巴士總站對開，客貨車懷疑突然失控，剷上路中有如跳台的石壆，繼而像「炮彈飛車」般飛越對面行車線，在路中翻滾後猛撼一輛剛駛離長青巴士站的43號路線雙層九巴，最後向右翻側橫亘路中。

九巴司機位支架被撞斷 客貨車姓冼（53歲）司機及邱男均受傷被困，大批宣傳單張散落車外。因撞擊力頗大，九巴司機位的支架更被撞斷，擋風玻璃毀爛，巴士上除姓唐（60歲）車長受傷，乘客俱沒有大礙。

消防接報趕至，先後救出冼及邱，當中邱男昏迷，身體多處嚴重受傷，救護員需以自動心外壓機替其急救並由救護車送院搶救，惜最後傷重不治。至於冼與唐身體多處受傷，清醒被送往瑪嘉烈醫院治理。

執法人員封鎖現場，以便調查車禍原因及經過，客貨車姓冼司機未能通過快速口腔液測試，涉嫌「毒後駕駛」及「危險駕駛引致他人死亡」被捕，並已被扣留調查。受意外影響，青康路（往青衣路方向）近長青巴士總站全線一度封閉，導致現場車輛大排長龍。

據涉事九巴乘客憶述，事發時巴士上乘客不多，約20至30人，落車逃生時未見混亂。當時巴士由青衣長康二期開出，剛由巴士站左轉出來便與客貨車相撞。他又指，兩車碰撞傳出隆然巨響，當時乘客未及反應，其後目睹有玻璃飛了出來始知發生車禍。乘客落車逃生時喊車長開門，惟對方受傷未能開門。