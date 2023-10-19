東呼即應：機場範圍大騷歌喉 隨時惹禍

【本報訊】在新冠疫情下，不少人被困了數年，全面通關後終於得以離開香港去旅行，市民自然變得興奮。近日網上流傳一段影片，一名男子在機場食肆內表現十分興奮，更手舞足蹈高歌一曲《倒轉地球》，持續近一分鐘，惹來不少市民側目。

遇不平事 歡迎爆料 不過，興奮還興奮，《東呼即應》提醒市民，如果有人打算在機場來一段狂歌熱舞，根據《機場管理局附例》「除獲管理局許可外，任何人不得以任何形式或方式進行任何音樂、戲劇或其他表演」，又列明「任何人不得在附例適用區的任何部分作出對其他人造成妨擾或煩擾的行為」。所以無論多開心也好，千萬不要即興「就地開騷」，如果真的想唱歌，可以待落機後再找地方唱K。

《東呼即應》推出以來反應熱烈，好評連連。節目發揮第四權功效，東方一呼，各界即應，為民請命。市民若遇不平事，隨時可向東方爆料。讀者可按入爆料熱線36003600，即時接通電話報料；亦可透過WhatsApp、WeChat或LINE等通訊應用程式，直接將所見所聞的新聞資訊，包括相片及影片，以最快捷的方法傳給東網跟進報道。

東網APP頁面右上角亦設有「爆料」ICON，讀者只要一按就可進入爆料頁面，再選擇「上載」，便可將你手機內的影片或相片上傳給東網；讀者亦可選擇「拍片」、「影相」，即時拍攝眼前發生的事物，將現場重要一刻傳給東網。