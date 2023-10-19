東呼即應：東呼即應踢爆新騙案 遇老友借錢須嚴防

歹徒騎劫社交平台 做齊兩步保心安 《東呼即應》題材關心時事，網羅城中熱門話題。近日不少觀眾向《東呼即應》反映，表示在使用手機通訊軟件時，經歷破財事件，明明是收到朋友WhatsApp表示「有急事 可不可以借5,000元給我」，豈料過數後才發現，原來朋友WhatsApp被騙徒騎劫。騙徒手法層出不窮，已經到了防不勝防的地步，《東呼即應》請教了專家意見，不僅要提防「朋友」WhatsApp借錢，就連不明來歷的視像電話，亦要立即拒絕接聽。

近日網上出現大批受害人求助，指自己的WhatsApp出現異常情況，用家不知情的情況下，被疑似黑客控制WhatsApp瘋狂傳送訊息，甚至透過受害人WhatsApp聯絡電話簿朋友借錢，不虞有詐的話就會墮入騙局，蒙受損失。網上騙局五花八門，現在WhatsApp被入侵成為重災區，而有別於以往社交平台、通訊軟件帳戶被盜用，今次並非整個帳戶被偷走，用家仍可如常使用WhatsApp，不過就連黑客都可以隨時遙距使用用家的WhatsApp，所以很多受害人遲遲未察覺。

Google搜尋 誤連假WhatsApp遭入侵 香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指出，WhatsApp被人遙距入侵，除了有機會是用家在不同裝置登入網頁版，亦有可能是有用家希望登入網頁版WhatsApp，在Google搜尋網頁版時，結果誤入假網站，用家登入時黑客亦同時入侵。黑客可能會與你的朋友聊天，甚至進行詐騙，而且黑客有可能將對話內容封存，用戶未必會察覺到。

專家教路：用後登出 刪除裝置連結 至於解決方法，方保僑表示，首先不要隨便於其他裝置登入WhatsApp，或者謹記使用後登出，而如果想知道有沒有被黑客入侵，可於手機WhatsApp設定的已連結裝置內，查看有甚麼裝置連結，不明的裝置就全部刪除。

除了通訊軟件騙案，亦不再限於文字訊息，開始出現陌生的視像通話來電，風險會否更高？方保僑表示，不認識對方的話一律不要接聽，因為匪徒有機會利用視像來電，錄影用家容貌及聲音，再透過AI模擬，向朋友親人進行詐騙。方保僑提醒，雖然錄影時間很短，但其實詐騙只需使用簡單語句，現今即時通訊軟件愈來愈普遍，加上AI趨勢，預期電話騙案會愈來愈像真，大眾必須留意關於騙案的不同消息，對AI騙案有所防犯。

方保僑亦建議，可以開啟WhatsApp的雙重認證功能，復原WhatsApp訊息時，除了需要SMS認證，亦需要輸入多一個6位數字密碼，再多一重保安，就可以安心使用WhatsApp。

專家提醒不要接聽陌生的視像通話來電。 東網版面新設計 一撳即睇 近日WhatsApp被入侵成為重災區。 東呼即應爆料熱線