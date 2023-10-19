醫健：老有所醫：濕熱可致脫髮 改善有法

甚麼是濕熱？簡單來說，濕熱是一種體內狀態，指的是體內濕氣和熱氣過多，這樣的狀態容易導致身體出現各種症狀，其中可以出現脫髮。

當體內濕熱狀態加重時，會導致炎症因子增加，進而影響到頭皮和毛囊。濕熱容易令頭皮發炎，引發頭瘡，也會令頭油增多，堵塞毛囊。

男性患有濕熱時，不說不知，有機會令雄性禿加重，因為濕熱令腎陽升，上火間接增加男性睾丸酮的產生，使DHT增加，這會進一步傷害毛囊，令毛囊萎縮，導致雄性禿加劇。

那麼，怎麼才能改善濕熱引起的脫髮問題呢？

1. 選擇適合的洗髮水和護髮素，保持頭皮清潔乾爽。

2. 避免頭髮過度暴露在陽光下，也要減少戴帽子時間，避免頭油增多，堵塞毛囊。

3. 多飲開水、多吃水果和蔬菜，尤其是多吃抗炎作用高的食品例如三文魚、西芹、西蘭花、木耳等等，保持身體水分充足，減少炎症因子生成。

4. 適當運動，增加身體免疫力，提高頭髮的健康狀況。

5. 每日梳理頭髮及按摩頭部穴位如太陽穴、百會穴和頭維穴等。

6. 減少煙酒、辛辣、油炸和加工食品。

7. 足夠休息，避免熬夜。

中醫博士杜正山

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