醫療券擬擴至大灣區三甲醫院適用

【本報訊】本港人口老化問題嚴重，安老服務有待改善，除在港安老的長者外，截至2021年底有逾85萬名65歲以上香港居民經常留在廣東省，港人在內地求診需求亦與日俱增。有消息指，政府將於下周三（25日）發表的新一份《施政報告》中，提出擴大目前長者醫療券的適用範圍，涵蓋至內地大灣區的三甲醫院，包括牙科服務。

首階段新增覆蓋3至5間 據悉，政府首階段將新增大約3至5間大灣區三甲醫院，並會就相關醫院訂立一套標準，希望提供更多跨境服務，便利在內地養老及生活的市民。不過，由於新安排涉及與醫療券系統對接，行政工作相對複雜，料短期內難以覆蓋大量三甲醫院。

但由於目前長者醫療券，只能在本港、港大深圳醫院及其轄下指定門診使用，本港一直有意見要求擴大醫療券適用範圍，便利居住內地的港人。截至去年底，在香港大學深圳醫院的交易宗數逾12萬宗，涉款累計超過3,990萬元，說明港人居住內地極需香港醫療資源的支援。

港府早前回應指，雖然三甲醫院有信心保證，但香港與內地的醫療體制及服務提供的方式都有些不同，所以港府會按部就班推展相關工作，先探討擴展至港式管理的醫療機構，並希望提供更多試點。