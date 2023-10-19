紅山半島獨立屋僭建霸官地 查毅超將收清拆令

【本報訊】一場「500年一遇」的黑雨，揭發港島南區屋苑紅山半島有多間獨立屋涉嫌僭建及霸佔官地，牽涉多名政商界人士。發展局回覆本報查詢證實，香港科技園公司主席、特首顧問團成員查毅超，其位於紅山半島148號的獨立屋涉及僭建和非法佔用政府土地。當局會向業主發清拆令，並將該物業「釘契」。

發展局發言人指，綜合屋宇署及地政總署的執法調查情況，指兩部門於今年9月22日對紅山半島採取聯合行動，按「風險為本」的執管方針，聚焦優先巡查該臨海一帶85間獨立屋。截至本月16日，巡查行動一共覆蓋34間獨立屋，成功進入20間獨立屋視察及搜證。至於餘下14間獨立屋的業主已聯絡港府安排陸續視察，而下階段的巡查行動將於本周後期展開。

發言人續指，兩部門於行動中亦到了上述的第148號獨立屋視察及搜證，發現該獨立屋涉及僭建和非法佔用政府土地情況。兩個部門將會分別根據《建築物條例》和《土地（雜項條文）條例》發出清拆令和通知，飭令相關業主拆除私人處所及土地上的違例建築物，以及拆除政府土地上的構築物及停止佔用該土地。相關清拆令亦會送達土地註冊處在業權註冊紀錄登記，即俗稱進行「釘契」。發言人補充指，兩個部門的執管工作並不會考慮業主或佔用人的身份或背景。