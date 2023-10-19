元朗暴動案開審 控方：林卓廷呼籲黑衣人「唔好退」

林卓廷

【本報訊】前民主黨議員林卓廷與另外6名人士，同被控於2019年7月21日在元朗參與暴動，案件昨於區院開審，並由控方讀出開案陳詞。據陳詞指，當日7名被告聯同其他人士在現場出現並非巧合，而是有意識地集結，並向在場白衣人作出挑釁。7人除在現場互相支持以壯大聲勢，更有不同作為顯示他們主動參與暴動。控方指，林卓廷當時曾呼籲黑衣人「大家千祈唔好退」，更與他人用擴音器叫喊辱罵性及恐嚇性言詞挑釁白衣人。案件今（19日）續審。

7名被告包括林卓廷（44歲）、庾家豪（36歲）、陳永晞（38歲）、葉鑫昇（32歲）、鄺浩林（27歲）、尹仲明（49歲）及楊朗（29歲），他們被控於2019年7月21日在港鐵元朗站大堂，連同其他身份不詳人士參與暴動。

控方陳詞指，元朗經歷一些公安事件後，有人網上呼籲在案發當日保護和光復元朗，當晚有很多黑衣人到達元朗，身穿白色衣服人士亦在元朗聚集，雙方爆發暴力衝突。當日香港多處地方亦有示威遊行。晚上10時許林卓廷曾致電元朗警區的警長表示正前往元朗，警長表明正在元朗處理事件，叫林不要前往，因可能會令情況更混亂，但林與助手仍到達元朗港鐵站付費區。

涉與6被告挑釁白衣人 控方指案件關鍵為晚上近11時在元朗站大堂發生的事。當時約100名黑衣人聚集，部分人手持雨傘及行山杖，同時亦有不少於50名白衣人在付費區外聚集，部分人持藤條及木棍。其後雙方從罵戰演變成暴力衝突，白衣人威嚇使用木棍等並向黑衣人擲物，黑衣人則挑釁對方打架，除粗言穢語更用閃燈照射白衣人。他們又擺放雨傘布陣，且向白衣人擲物及用消防喉射水等。在挑釁下白衣人衝入收費區，黑衣人衝上樓梯撤退。其後有黑衣人從月台向白衣人投擲金屬垃圾桶蓋，白衣人即衝上月台襲擊黑衣人等。

控方指7名被告在事件中與黑衣人一同行事，且有不同作為，除林叫黑衣人不要後退及挑釁白衣人外，其餘6人亦有向白衣人擲物、射水、擲雨傘及舉中指作挑釁手勢等。7人最終在2020年8月26日被捕。案件編號：DCCC 1106/2020，DCCC 1132/2022

次被告 庾家豪 第4被告 葉鑫昇