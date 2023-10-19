八大非本地生學額 計劃倍增至6000人

【本報訊】新一份《施政報告》即將出爐，消息指政府銳意將香港打造成「國際高等教育樞紐」，包括將8間資助大學的非本地學生限額，由目前資助學額的兩成增至四成，以現時每年級約1.5萬個學士資助學額計算，即非本地生學額上限，會由3,000人增至6,000人。香港教育大學協理副校長、議員周文港，對增加非本地生學額上限表示贊成，又指相關學額仍有上升空間。

議員支持 指仍有上升空間 周文港昨日在電台節目表示，對增加非本地生學額上限表示贊成。他認為，若非本地生學額維持在低水平，很難推動本港大學國際化，亦很難增加學生的來源及質素。他又形容，現時非本地生比例少得可憐，舉例現時全港學士資助學額1.5萬個，給予非本地生只是額外兩成，換言之學額增加多少，都不會影響本地生的就學機會

周文港又指，本港「少子化」情況嚴重，為香港未來的人力供應着想，政府需考慮非本地生限額。他提到，現時有部分院校會超收非本地生多一至兩個百分點，但亦有院校收生不足，反映相關學額有上升空間。他認為，校方可以因應學生支援、宿舍供應，以及課堂安排等，分階段增加學額，甚至可考慮分階段增加至60%甚至80%。