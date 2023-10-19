曾報道聲稱向心夫婦是共諜 前《蘋果》總編輯羅偉光登報道歉

羅偉光

【本報訊】香港上市公司中國創新投資有限公司董事局主席向心及其妻子龔青早年在台灣被控「共諜罪」，最終獲判無罪。中國創新投資有限公司周二發公告稱，目前在囚、蘋果日報有限公司、蘋果互聯網有限公司以及前《蘋果日報》總編輯羅偉光，曾於2019年11月至12月期間在網上發布及傳播涉嫌誹謗該公司、中國趨勢控股有限公司、向心及龔青從事間諜或特務活動虛假新聞報道，羅已於周二登報發表道歉聲明。

羅偉光在道歉聲明中承認，有關報道及或文章聲稱向心及龔青是內地情報人員或特工，受命於中國共產黨、解放軍及或解放軍總參謀部的意願和指示行事，而中國創新及中國趨勢兩家公司則是情報機構，內容完全不正確及嚴重失實。

承認無事先作出任何求證 羅、《蘋果日報》及或《香港蘋果日報》Facebook專頁並無就內容事先作出任何求證、調查或引證，因此向上述公司、向心及龔青致歉，並承諾不再直接及或間接及或透過及或指示任何人士或機構發布有關或類似的內容。

自稱中國間諜的王立強2019年在澳洲向當地傳媒聲稱，他是內地派出間諜，工作主要在於干預影響台灣選舉，而向心則是頂頭上司。向心夫婦同日在台被限制出境。直至本年8月，台高檢駁回北檢再議，向心夫婦共諜案獲不起訴處分確定。