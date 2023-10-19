澳門消息：澳門助理檢察長江志 涉受賄為毒案疑犯辯護

被告 江志

【本報綜合報道】涉嫌受賄瀆職被起訴的澳門助理檢察長江志，昨日繼續在當地中級法院受審。控方代表在庭上追問江志對處理案件歸檔批示的做法，包括涉及加重盜竊及毒品案中的不當行為，其中認為江志收受利益，在毒品案為疑犯出庭辯護，但事前未有問過處理案件的檢察官，而該宗毒品案疑犯是今次受賄案次被告蔡秀英的契仔，江志曾收到蔡秀英要求「查下」案件。江志則辯稱自己光明正大，只是為對方「查一查」案件。

對於在另一宗加重盜竊案，控訴書指，江志因案件不確定損失而批示歸檔，涉嫌收受利益。江志表示，自己做決定時，不會考慮其他人做法。

對於被指曾將案件資料提供給蔡秀英，他承認曾經查閱案件，但只是出於為朋友。他又稱，曾經為報章撰寫關於賭場事情的專欄，並將其集合為一本書，再將版權售予內地的公司，以收取一筆款項。

至於被問到作為司法官，為何接受案中次被告蔡秀英提供單位，以成立同鄉會之用。江志則回答稱，非常感激對方提供單位，但事前他並不知道有關單位是由蔡秀英承租，以為是對方擁有的物業。

辦公室搜出「扣幾多錢」字條 控方又問及江志在其辦公室搜出字條，內容提及包括「人名」、「扣幾多錢」及案件編號等。江志則表示他當時的職位，不時被人詢問他查看案件的情況，並有人請託案件可否「走盞」，亦即能否幫到有關人士，他認為該些字條放在其辦公室不出奇，當中更包括其好朋友，但他稱會小心處理，不涉及受賄。

至於案中第3被告吳懷珠亦曾向江志查詢案件情況。對於是否經常與案中蔡秀英有現金交收，江志稱是涉及兌換人民幣，通常金額不大，他會給對方現金，又指案件卷宗提到的兌換紀錄均有名有姓，他只是幫人做兌換行為，並無問題。