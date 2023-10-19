荃灣暴動襲警潛逃 曾志健囚47個月

官：示威受槍傷非減刑因素 2019年社會動亂中，青年曾志健在荃灣示威現場涉襲擊執法人員遭開槍擊中左胸，他與另外3名同涉反修例案件並棄保潛逃的男子，去年7月在北潭涌疑乘快艇圖離港時被截獲；一名倉庫管理員亦因涉嫌向4人提供窩藏地點同被捕，5人事後被控妨礙司法公正等罪。其中被告馮清華早前已認罪，判囚4年；而包括曾志健在內的4人，早前亦承認相關控罪，押後至昨在西九龍法院（暫代區院）判刑。法官明言，曾志健當年的槍傷並非減刑因素，就其所有控罪判他入獄47個月。其餘3人則分別判入教導所，及入獄10個月和20個月。

被告包括曾志健（22歲）、王愷銘（23歲）及黃竣賢（17歲），及報稱倉庫管理員的葉豪（35歲）昨接受判刑，前3名被告均報稱無業。4人承認一項妨礙司法公正罪，控罪指4人於2020年10月某日至2022年7月13日期間，意圖阻撓和妨礙法庭審判，及完成對向馮清華、曾志健、王愷銘、黃竣賢提出的刑事法律程序之司法管轄權。

另3人判入教導所或監禁 案情顯示，葉豪在警誡下指，YouTube頻道「升旗易得道」運作約5年，會協助違法的「手足」打官司。曾志健則稱，頻道成員會利用密封紙箱轉移匿藏地點，他亦被要求拍片，講述關於國安法等議題的看法，目的是為籌款及引起其他國家關注。法官認為，曾志健、王愷銘及黃竣賢原本所涉的控罪非常嚴重，而葉豪有份為他們安排藏匿地點，罪責遠高於其餘各人，最終判王愷銘判入獄10個月，黃竣賢判入教導所，葉豪判囚20個月，曾志健就這罪入獄11個月兩星期。

曾志健另承認一項參與暴動罪，指他於2019年10月1日在荃灣大河道、大河道北和鱟地坊一帶參與暴動，及於同日同地襲警。承認的案情指，曾志健當時曾經拾磚擲向執法人員，及用金屬棒施襲。執法人員使用合法武力向曾的「身軀主體」發射一槍。

法官就此罪判刑時表示，被告有備而來，無視執法人員擎槍警告，認為暴動情節嚴重，而他犯案期間所受的槍傷不是減刑因素。考慮到所有因素，曾志健就此兩罪判囚42個月，與妨礙司法公正罪的5個月刑期分期執行，即就所有控罪共判入獄47個月。案件編號：DCCC 485/2020、DCCC 96/2023

曾志健