泊車位不足市民捱 被斥施政失效

【本報訊】本港商用車輛泊車位不足，惟當局未有實質措施應對。有議員昨於立法會大會上提出相關的口頭質詢，斥由於政府施政失效，不少商用車遭抄牌，導致經營困難，認為惡果由市民承擔是極不公平，又指政府意見接受態度照舊，要求當局成立專責小組。

當局指由2021年6月至今年6月，商用泊車位有所增加，當中貨車泊車位約1,500個，總數達到4萬多個，而新設的旅遊巴或非專營巴士的泊車位約400個，總數增加至近4,700個。

被問及會否考慮就增加商用車輛泊車位訂立績效指標（KPI），當局指缺乏彈性，難以計算供求。航運交通界議員易志明對當局感到失望，指現時香港登記的車輛達80多萬部，執法部門時常抄牌導致業界經營困難，由於政府施政失效，惡果由市民承擔是極不公平，詢問當局會否要求執法部門在不阻礙交通情況下減少抄牌，直至政府解決到泊車問題。

當局回應指早於2019年就商用車輛泊車進行研究，現時正就研究結果推展，「有好多嘢想做但唔可能今日做得到」，需要項目的實施、規劃才能落實，當局正努力改善。關於抄牌，道路安全是首要考慮點，也重視市民投訴，按既定指引之外，亦會視乎每宗情況作出考慮。

另一議員李世榮也批評政府意見接受態度照舊，在馬鞍山也收到商用車被迫泊街的情況，因無地方給他們合法泊車，要求當局成立專責小組處理。