西九龍站候車大堂將添300座位

【本報訊】廣深港高鐵香港段今年1月重開以來，客量持續回升，有議員反映旅客意見指，西九龍站存在過關需時過長、離港乘客候車區無商舖和座位不足等問題。運輸及物流局局長林世雄昨回覆指，車站候車大堂今年內將添置約300個座位，整體數量可增加約1,200個，供旅客使用。

假期客量多 過關需久等 林世雄表示，今年暑假旺季，高鐵每日乘客量平均超過7萬人次，而十一假期、中秋節長假期等，單日客量更超過10萬人次，是高鐵香港段開通以來最高紀錄。他又指，港鐵一直積極留意車站運作的情況及旅客需求，按需要提升車站設施和高鐵服務。西九站亦設有不同商舖以滿足旅客的需要，包括美食廣場、快餐店、咖啡店、找換店、銀行、便利店等，以及設置在離港大堂及抵港大堂的免稅店。

他又提到，為讓西九站車務運作和車站秩序在繁忙時間，尤其在節假日及客流高峰期期間維持暢順，港鐵在車站設施及布置和客流管理措施方面多管齊下，例如高鐵重開後，以電子車票取代了實體車票，西九龍站的閘機有所提升，亦重新布置B1離港層的票務大堂及行李檢查大堂，包括設置10個自助閘機及6個輔助通道，並加設大型行李檢查機。

客流管理措施方面，逢節假日和客流高峰期前夕，港鐵會預先提供車票預售數據予相關單位部門作參考，共同商討及制訂客流管理措施，以及加派人手協助旅客。