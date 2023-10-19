廣東薪金實際增幅 跑贏香港

【本報訊】有機構昨發布2023年度粵港澳大灣區薪酬及福利調查，發現本年度香港打工仔的薪金增幅接近疫情前水平，並以3.2%至3.8%的幅度領先其他地區，惟剔除凍薪機構後，廣東省各城市的薪金實際調整加幅超越香港，增幅達4.4%至5%。調查機構又指，深圳、東莞的薪金調整增幅不可小覷，預測明年深圳、廣州的調整或將超過香港。

港增幅接近疫前水平 是次調查由香港浸會大學及華南理工大學等機構聯合進行，收集廣東省、香港及澳門共292間機構有關去年7月至今年6月的數據，涵蓋僱員多達18.3萬人。結果顯示，香港及澳門2023年度平均薪金調整幅度，明顯比前3年高。但剔除凍薪機構後，廣東省各城市本年度的薪金實際調整加幅，則超越香港表現，增幅為4.4%至5%。

調查又發現本港應屆大學畢業生平均起薪點較高，介乎1.6萬至2萬港元，以工程行業職級起薪點最高，達20,950港元；澳門大學畢業生起薪點介乎行業1.1萬至1.4萬元澳門幣；廣東省城市則由4,800至6,100元人民幣不等，研發行業是起薪最高的職業，為6,842元人民幣。

團隊表示，本港的薪酬增幅及人事變動等數據，仍受移民潮及勞動力不足等因素影響，不過在經理級或以上的高端人才薪金調整方面，香港領先優勢明顯。他們又預測，2024年度本港各職級的整體薪金加幅介乎3.5%至3.8%，剔除凍薪機構，整體預測加幅度介乎3.8%至4.1%；至於廣東省各城市的整體加幅則介乎2.8%至2.9%，剔除凍薪機構，整體加幅預測介乎4.3%至4.5%。