建造業15工種加薪 最多7.1%

【本報訊】建造業界人手長期短缺，工資亦需上漲以挽留人才。建造業總工會昨公布今個年度的薪酬調整幅度，工會決議其中15項工種，由11月1日起加薪3.1%至7.1%不等。其中去年凍薪的混凝土、紮鐵和挖掘機3個工種均獲加薪，而紮鐵及混凝土仍是日薪最高的工種，日薪達2,730元；而今年唯一凍薪工種為鋁質工。工會認為，隨社會復常，各項大型基建陸續展開，須讓工人享受經濟成果。

工會代表表示，向會員進行問卷調查以及與多個建造業界持份者商討後，作出本年度的薪酬調整決定。15個獲加薪的工種之中，以挖掘機、雲石、金屬工及天花間隔4個工種的加薪幅度最高，達到7.1%，日薪較去年多100元；至於加幅最少的是喉管工，只有3.1%，即日薪加50元。加薪後，日薪最高的兩個工種分別為混凝土及紮鐵，同樣為2,730元。至於鋁質工日薪維持在1,500元。

工會指六成受訪會員抗拒外勞 此外，工會在今年9至10月期間就「建造業工人就業情況」，以電話訪問1,326名會員，結果顯示，逾六成受訪者不贊成輸入外勞，認為會剝削本地工人就業機會；近七成受訪者認為，外勞將令本地工人薪酬下降；近五成半受訪者認為輸入外勞將造成本地工人失業；有四成三受訪者更認為輸入外勞會令本地工人變為「替工」。

建造業總工會理事長黃平表示，由於第一批4,680名外勞將於10月下旬抵達本港，相對日薪制的香港工人，公司有機會優先聘用月薪制的外勞，亦會優先讓他們工作，憂慮隨着工程及外勞愈來愈多，會加劇本地工人開工不足情況。

黃續稱，在外勞競爭下，或影響年輕人加入建造業意欲，籲政府有序推出工程，避免同時搶相同工種的工人，亦避免業界「一下子做唔切，一下子冇嘢做」。他補充，留意到工業意外增加，強調經濟發展成果不應以工人性命換取，籲政府、商會及工人重視工業安全。