「精進建築」正建公屋 惹外界憂慮

【本報訊】縱使「精進建築工程」不獲屋宇署續牌，但屬同一控股公司、近年亦涉及致命工業意外的「精進建築有限公司」則不受影響。發展局指出，由於兩間承建商分開註冊，當局正處理「精進建築」的續牌申請，會考慮相關意外。議員指，「精進建築」正承接公營房屋建造項目，擔心影響公營房屋供應。

發展局局長甯漢豪昨交代「精進建築工程」不獲續牌時提到，去年9月安達臣道天秤倒塌造成3死的致命工業意外，以及上周油麻地渡華路地盤一名工人墮地致命的事故，相關承建商為「精進建築」，與是次被釘牌的並非同一間，相差兩個字。甯指兩間承建商雖屬同一集團，但是兩個不同的註冊，而「精進建築」的一般承建商註冊今年4月屆滿，正整理兩宗地盤死亡事故資料，按程序處理其續牌申請。

現時「精進建築」承接多個公屋及政府公務項目，涉及大埔第9區、白田邨第10期、屯門第29區（西）及東涌第100區等項目；外界質疑當局會否「放生」該承建商。甯漢豪回應指，屋宇署考慮承建商續期申請時，不會考慮其正進行多少個公營或私營項目，強調「絕不會發生」因為受影響項目的量大而「手鬆一啲」。她又指，已延長暫停「精進建築」承接政府所有工務工程的投標資格期限至明年底。

需保障安全及建屋供應 身兼房委會資助房屋小組成員的議員梁文廣指出，「精進建築」正承辦1.5萬個公營房屋單位的工程，但目前正申請續牌。他認為在紀錄差的情況下，「精進建築」難獲政府續牌，憂慮影響公屋供應進度。不過，他認為當局不能不顧地盤安全，否則只會「因快得慢」。他建議當局續牌前需確保其轄下工地安全，包括成立專隊駐守地盤，又促請政府準備預案，確保承建商交接順利。