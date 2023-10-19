爆奪命工傷責無旁貸 承建商精進釘牌

另一相關公司暫未受限 政府稱無放生 涉及油塘奪命工業意外的承建商「精進建築工程」不獲屋宇署續牌，將於11月16日起從一般建築承建商名冊中除名。發展局局長甯漢豪昨日主動交代「精進建築工程有限公司」的續牌申請結果，披露該承建商現負責5個涉4,900個住宅單位的項目，有關決定令該公司及相關發展商有一個月時間善後。不過，發展局昨日的釘牌決定，暫不涉其相關公司、即去年安達臣道地盤及上周油麻地地盤致命意外的「精進建築」。發展局解釋，兩公司是分開註冊，強調不存在「放生」問題，又指不會出現精進建築工程「借屍還魂」的情況。

「精進建築工程」11‧16除名 甯漢豪指出，該承建商註冊去年12月屆滿，因應去年12月油塘東源街地盤有工字鐵墮下，壓斃55歲男工人。屋宇署將續牌申請轉交承建商註冊事務委員會評審，最後根據委員會建議而決定不再續牌予該承建商，11月16日起，該公司會從一般建築承建商名冊中除名，當局已分別通知承建商、負責相關地盤的認可人士及發展商。

4900在建住宅單位受影響 當局指，「精進建築工程」正進行5個私人商住項目，涉及4,900個住宅單位，其中3個項目共1,700個單位已售出樓花；另正進行一項休憩設施工程項目，共涉900名工人。當承建商於下月16日被除名後將不能再進行任何工程。相關承建項目包括油塘親海駅、屯門飛揚等。

甯續指，釘牌決定或對「精進建築工程」正進行的項目帶來不便，但強調政府必須於保障地盤安全，以及利便工程間取得平衡，確保有能力勝任及符合標準的承建商才獲續期。而過去經驗顯示，只要發展商盡快委任另一承建商接手餘下工程，實際對項目進度的影響可控，而且多數項目需於2025年後期至2027年完工，距離交樓日期仍有一段時間，相信發展商能處理，並按與買樓花簽訂的合約交代進度。

根據現行註冊機制，承建商需要委任「獲授權簽署人士」代表公司。屋宇署署長余寶美表示，「精進建築工程」的3名授權簽署人士今次均被「除名」，不能在其餘兩間精進相關公司提供相同服務。若他們打算另組新公司「借屍還魂」或加入其他公司擔任獲授權簽署人士，亦會因為是次紀錄「留了底」，會要求相關人士再次接受面試等把關，確保他合乎相關資格。

各界籲小心換殼繼續經營 工聯職安健協會支持政府嚴懲罔顧員工安全的公司，但認為只是釘牌還不足夠，應該進一步規管管理層，避免相關人士換招牌後再度出山。立法會議員劉國勳則希望當局密切關注被釘牌公司所屬集團及相關人員的工作，在考慮其他公司續牌時小心處理，以免出現借屍還魂、換殼後繼續經營的問題。

房委會則表示，被屋宇署從「一般建築承建商名冊」中除名的公司是「精進建築工程有限公司」（Aggressive Construction Engineering Limited，ACEL），並非房委會名冊上的承建商，但是其相關公司則承建多個公共房屋工程項目。