價量齊跌 業界唱淡表現

【本報訊】美國大幅加息加上中產移民日增，本港樓市不但出現由小業主到地產發展商的劈價現象，最近更進入價量齊跌時代。地產代理界及研究機構紛紛唱淡樓市全年表現，有業者指，若下周公布的施政報告沒有撤辣及減辣的相應措施，市場的觀望氣氛料扭轉為悲觀氣氛，樓價或進一步下挫。有地產代理早前便指，若下周發表的施政報告沒推出減辣措施，第4季樓價勢繼續下跌，全年樓價料會下跌約3至5%。看跌聲中，住宅單位頻頻出現做價重返6年前、8年前的買賣。

美聯樓價指數連挫9周 日前公布的「美聯樓價指數」報145.25點，按周下跌0.49%，且已連續下跌9星期，而被指為最具抗跌力的港島物業，據該「美聯港島樓價指數」是跌幅最大的一群，按周下跌1.17%，較4星期前下跌了3.12%。美聯物業指出，現時市場憧憬施政報告或會為樓市撤辣或減辣，觀望氣氛持續籠罩樓市，「美聯信心指數」最新報51.8點。

地產代理界近期連同多個團體要求政府撤辣，部分投行也對本港樓市前景轉趨審慎，佔本港最多按揭業務的滙豐銀行，旗下的滙豐環球研究早前發表報告，直言：「我們不再預測房地產市場復甦」；法國興業銀行日前亦預測，本港樓價或在明年下跌10%至15%。