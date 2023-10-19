樓市撤辣要快手 恐慌拋售神仙難救

價崩蝕讓頻仍 政商界齊預警 本港樓市低迷，二手樓價崩蝕讓頻仍，地產界哀嚎之際，政商界預警「撤辣」的呼聲愈趨高漲！因應新一份施政報告將於下周三（25日）出爐，有行政會議成員率先表態，支持全面「撤辣」，指現時樓市「一潭死水」，當局撤辣須快手，倘樓價持續下跌，憂慮業主會恐慌性拋售，屆時才出招救市是「神仙難救」。地產界同樣支持全面「撤辣」，重申若樓價再跌，部分仍在供樓的業主恐被銀行追收貸款，又相信即使本港全面「撤辣」，樓價亦不會即時飆升。

辣招過時 鎖死盤源冰封樓市 本港早年樓市炒風熾熱，港府自2010年先後於住宅市場推出「額外印花稅」及「買家印花稅」兩項辣招，旨在遏抑炒賣和投資需求。其後當局多次加辣，包括推出雙倍印花稅，並延長「禁售期」至3年等。惟隨着經濟環境惡化，房地產市場由「過熱」逆行至「過冷」，社會各界近月紛紛要求「撤辣」，認為辣招早已過時，鎖死盤源，且窒礙市場換樓鏈，惟港府未有動作。

行政會議成員林健鋒表示，港府最好全面撤銷辣招，若未能即時做到，可優先豁免外來人才在港置業印花稅以吸引人才來港，帶動就業及財富。同時，港人3年內轉售物業繳付的額外印花稅亦應豁免。

他認為，港府正增加土地及房屋供應，加上利率高企，即使全面「撤辣」，短中期應不會令樓市變熾熱。他形容現時樓市有如「一潭死水」，若持續下跌，無人知道會否出現恐慌性拋售，屆時才出招已「神仙難救」。

行會成員倡向專才提供優惠 林健鋒又建議，港府亦可透過「連環拳」，例如調整股票印花稅或向外來專才提供更多優惠措施，令經濟及樓市復常。對於新一份施政報告會否交代「撤辣」，他相信港府會從善如流，「急社會所急」而作出合適調整。

議員周浩鼎同樣要求當局因時制宜「撤辣」。他認為現今經濟環境與推出樓市「辣招」時已相當不同，建議當局從兩方面調整，包括非首置印花稅由15%降至6%，紓緩有相關需求人士的壓力。他又建議針對來港的合資格專才採取「先免後徵」，置業毋須繳交印花稅，若7年內離港再收回，增加他們長期留港誘因。

樓價倘再冧 銀行或收回貸款 地產建設商會執委會主席梁志堅透露，他近日與港府高官會面時反映，若當局撤銷「辣招」就要全撤。他重申，若樓市持續下滑會影響整體經濟，本港有130萬住戶持有物業，部分業主仍在供款，假若樓價再跌可能銀行會收回貸款。他又相信，即使全面「撤辣」，樓價不會即時飆升，需求亦不會急速增加，重申現時全球市況差，若樓市很快回升實屬「奇迹」。

不過，香港新青年論壇研究顧問張培然反對即時撤辣，指樓價仍高企，青年「上車難」。按該團體早前調查數據顯示，現時大學畢業生每月工資水平，未必能負擔新樓單位一平方呎售價。他盼港府顧及市民置業需要，以可負擔價錢「上車」。他期望當局有待樓市按目前水平發展兩、三年後才考慮撤辣。