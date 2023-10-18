促銷電話極滋擾 立法規管怎能少

全世界都有電話！手機為人們帶來方便，但同時衍生滋擾甚至罪案。隨着疫後社會復常，促銷電話氾濫成災，對市民造成極大滋擾。非應邀來電回報網站統計顯示，促銷電話由2020年1至9月約9萬宗，暴增至今年同期約16萬宗，令人咋舌，當中更有多達六成涉及詐騙，證明立法規管已是刻不容緩。

網站創辦人坦言，上述數字只是冰山一角，因為主動匯報的人，每20人之中只有一人，由此可見，實際滋擾電話數字可能是16萬宗的20倍，極其驚人。有市民每天接獲數以十計促銷電話，即使即時封鎖，「3」字頭甚至「5」字頭的電話還是不斷打入，令人煩不勝煩。而對於正常商家來說，促銷電話氾濫激起市民反感，對他們做生意也沒有好處，徒令潛在客戶見到陌生來電一律拒接，堵塞了一個促銷渠道。

正如上述網站創辦人指出，不論是市民還是商界都贊成盡快立法規管，包括要求撥打促銷電話的公司必須登記，公司亦要自行剔除拒收來電的電話號碼，否則要負上一定責任，而立法後應加強執法。事實上，港府早在2017年，曾就規管人對人促銷電話諮詢公眾，其後也草擬立法框架，但到了2022年，忽然推說擔心影響營商環境，沒有立法時間表，有關規管不了了之。反而忙不迭推出電話卡實名制，美其名曰減少犯罪，當中包括電話詐騙，但事實證明，電話卡實名制並無收到預期成效，詐騙電話依然層出不窮。

必須強調，上述的促銷電話統計之中，高達六成有詐騙成分，餘下四成屬於「Cold Call」，絕大部分不是在本港運作，而是從鄰近地區打出。有關人士利用新技術以互動式錄音推銷，成本較低，實際撥出的電話數量更多，對社會造成的滋擾更大。不少港人都收過錄音詐騙電話，包括冒認中國海關、訛稱速遞公司等，因而誤墮騙局，造成金錢損失。

數字最能說明問題。本港今年首8個月錄得逾5.84萬宗罪案，按年大升34.6%；其中詐騙案飆升52.2%，佔整體的43.7%。詐騙案之中便包括電騙在內。誠然，電騙案大多跨境運作，港府必須聯同鄰近地區合力打擊，單靠港府獨力難支；但立法規管促銷電話，起碼有第一層過濾之效，對減少騙案必有幫助，也是港府力所能及之事。無奈港府懶政塞責，遇事避難。正如立法會議員指出，攔截滋擾電話十分容易，政府只需推出攔截黑名單的程式便可，可惜港府畏首畏尾，擔心誤將守法商家列入黑名單，政府會有法律責任，於是索性甚麼也不做。高官所謂的「一日解決一個問題」，原來是「一日推卸一個責任」，這豈是有為政府應有態度？

須知今時今日騙徒無孔不入，無良商家同樣無處不在，港府理應除惡務盡，全方位打擊罪案，而不是聽之任之，以自由市場說事。總而言之，打擊電騙的第一步是阻截滋擾促銷電話，立法規管不能再拖！