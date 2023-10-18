笑看天下：哈馬斯裏外不是人

戰火紛飛，俄烏戰事已持續600日，而中東衝突近日有擴大迹象，以色列北部接壤黎巴嫩邊境戰事轉趨頻繁。至於加薩地帶南部，有傳暫時停火，重開接壤埃及嘅拉法過境點，畀外國人離開及輸入人道物資。之不過，以色列總理辦公室否認有關消息，矢言目前並無對加薩停火；哈馬斯官員亦指摘報道失實，並無收到埃及通知重開口岸；埃及政府則批評以色列不配合有關安排，導致數百噸物資滯留埃及！

戰時狀態訊息混亂在所難免，各有各說，都真係唔知邊個講真邊個說假，要言之，就係亂！呢，以色列駐聯合國大使埃爾德安表示，以方無興趣佔領或留守加薩，但會做任何有必要之舉來消滅哈馬斯。美國總統拜登喺一個專訪中就表示，「哈馬斯必須徹底消滅，消滅加薩嘅極端分子是必要的要求」。

拜登同時警告以色列唔好再次佔領加薩，稱咁做會「鑄成大錯」，佢強調哈馬斯嘅極端分子不能代表所有巴人。巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯與委內瑞拉總統馬杜羅通電話時亦表示，巴勒斯坦解放組織（PLO）係「巴勒斯坦人民的唯一合法代表，哈馬斯的政策和行動不代表巴勒斯坦人民」，但有關哈馬斯嘅字眼其後被刪去。

看來，哈馬斯係以巴衝突焦點，連巴勒斯坦自治政府都企圖同哈馬斯割席，難怪拜登力撐要徹底消滅哈馬斯！諷刺嘅係，美國撐消滅哈馬斯卻又反對以色列佔領加薩，以色列冇興趣佔領加薩卻又要以任何手段消滅哈馬斯！而巴勒斯坦如果沒有哈馬斯長年頑抗，利用加薩猶如迷宮般嘅地下隧道網絡，避開以軍偵測，抵銷雙方嘅軍事技術差距，巴勒斯坦還憑甚麼同以色列抗衡？還能奢望「復國」？哈馬斯嘅付出竟落得裏外不是人！