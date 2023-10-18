冰鑑春秋：賴清德當選兩岸必戰

曾經的「台獨金孫」賴清德，為了選舉對台獨問題東閃西躲，卻不時露出馬腳，之前的「走入白宮」說才惹得美國爸爸大怒，好不容易漸漸淡化，這兩天又舊病復發，拋出所謂「兩岸是國際問題」，再度掀起波瀾。

這種說法看似沿襲李登輝的「兩國論」，但意義大不相同，因為賴清德認為兩岸之所以是國際問題，是由於兩岸根本不是國共內戰的延續。這個論點成立的唯一解釋，就是賴完全不承認台灣是中華民國領土，也就是部分獨派鬼扯的所謂「台灣主權未定論」。這群獨派認為中華民國只是託管台灣，並非擁有台灣的主權，之後卻「竊佔」台灣，完全否認中華民國擁有台灣的事實。也就是說，身為中華民國現任副總統的賴清德，否定了自己職務的合法性。賴清德真這樣想，那麼一旦他如願當選，雖然沒膽更改國號，卻很可能會廢除陸委會，改將大陸事務轉由外交部「中國司」承辦。這種「務實台獨」的做法，難道大陸真能坐視嗎？

再來，賴清德不斷強調，若對岸願意平等有尊嚴地對待台灣，他願坐下來對談合作，卻不能接受九二共識，因為九二共識會喪失主權，失去主權，台灣也沒有了民主自由。馬英九執政8年始終接受九二共識，除了讓大陸對台灣讓利外，請問台灣失去了甚麼主權？如果馬英九時就已沒有民主自由，太陽花運動是甚麼？民進黨又如何能拿到政權？更別提在一中前提下的「馬習會」完全對等尊嚴，雙方對談合作毫無障礙，賴清德期許的願景，馬英九根本早已完成，只因賴清德不願承認自己是中國人，才會搞得如此彆扭。不承認一中，拚命想實質獨立成為國家，賴清德這樣的路線，上台後兩岸恐怕終將一戰，彼此都毫無退路了。