激濁揚清：不欲局勢降溫是何心腸

以色列與巴勒斯坦衝突引發的矛盾已經輻射至全球多地，惟美媒引述美國國務院內部電郵指，不鼓勵美方外交官發表有關局勢降溫言論。作為中東亂局的整餅阿茂，美國若竟然下這樣一道封口令，究竟是甚麼心腸？

以巴是次衝突連日來在國際新聞版面中大肆洗版，連俄烏戰事也變得乏人關心。新聞片段所見，一枚炮彈轟向民居旁，整幢樓房即坍塌，以巴戰場才是真正的人間煉獄。諷刺的是，美西方一味抨擊俄羅斯搞侵略，對以色列歷來侵佔巴勒斯坦九成土地卻持雙重標準，舔美人士對這種大國侵小國，亦鸚鵡學舌地美其名為「土地劃歸」。這些口口聲聲說不譴責俄方侵略行為，就是侵略者幫兇之盲毛，向世界賣力地展示他們的「小知不及大知」。

美國當然不是以國血洗巴勒斯坦的幫兇，美國的角色從來不應被小看。2018年以色列宣布遷都耶路撒冷，這一塊對基督教、猶太教與伊斯蘭教均有特殊象徵意義的土地。縱然以國一直宣稱耶路撒冷是其首都，但政府機構都設在特拉維夫，惟美國前總統特朗普卻為以色列背書，用實際行動為以國撐腰。

國際戰略專家帕斯卡‧博尼法斯在其地緣政治學著作指出：「2018年5月14日，特朗普將美國駐以色列大使館，從特拉維夫正式遷至耶路撒冷，這本來是歷任美國總統都刻意不做的事。耶路撒冷不只對巴勒斯坦人來說是聖域，對所有伊斯蘭教徒也是。將美國駐以色列大使館設置在此，就表示認同以色列的立場。」極端組織「伊斯蘭國」（IS）的埃及分支為此力斥巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯未有盡力阻止美國人，更即場處決一名哈馬斯成員，向該組織宣戰。整餅阿茂導演着一場聖域爭奪、中東亂局的大戲，又豈會是小角色？