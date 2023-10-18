橫眉冷看：美國政府被騎劫

以色列向來崇尚武力，敵人來犯，只要傷我一人，勢必加倍奉還，所謂的加倍，還不是只加一倍，據統計，以色列受襲時每死去一人，對方就要付出4至10條生命作代價。以殺止殺，在不少猶太人心目中，是理所當然的生存原則。

早前，哈馬斯組織對以色列發動突襲，點算下來，造成約1,400人死亡。以色列旋即反擊，對巴勒斯坦人容身的加薩地帶狂轟猛炸，直至本文執筆時，巴人死去了2,750人，以軍已討回了接近一倍的代價，但該國揚言，這只是開始。看來，以色列今次的報復行動將會突破上限，最終要殺害過萬人方才罷休。

內塔尼亞胡領導下的以色列，膽敢有恃無恐，皆因背後有美國支持。以國的報復邏輯固然荒謬，老美口稱公正，背後卻助紂為虐，這種做法就更加荒謬。中國新疆從沒發生過種族滅絕行動，華盛頓政府單憑幻想，便講得像是真有其事，終日叨唸着要制裁中國。如今加薩地帶天天上演着慘絕人寰的殺戮行為，華府卻在旁吶喊叫好，試問這是哪門子的道理？

哈馬斯攻擊猶太平民當然是不對，但以色列和美國也不能以此為由，鼓勵無上限的報復手段。日本侵華期間造成3,500萬人傷亡，我國只消4倍奉還就是1.4億人。今天日本人口只有1.27億，若然依照以色列人的邏輯，是否到那一天，只要中國有足夠的實力，就可以將全日本所有人殺死、打傷？

山姆大叔自以為英明神武，其實忒是糊塗，長期給猶太人蠱惑和騎劫了，卻仍懵然不知。如今將老美玩弄於股掌上的，何止是內塔尼亞胡，大家可別忘了，烏克蘭總統澤連斯基，也是出生於猶太家庭。