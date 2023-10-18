筆下風雲：以巴戰促世界更兩極

世界已經陷入瘋狂！以巴戰爭觸發人類仇恨，仇恨再觸發獸性，日前一名6歲巴勒斯坦裔男童，在美國伊利諾伊州芝加哥市郊寓所，遭71歲的房東狂刺26刀慘死，其母親也被刺12刀重傷。房東行兇前大叫「穆斯林必須死」，顯見以色列在美國支持下入侵加薩屠殺巴勒斯坦平民已造成連鎖效應，這種殺紅眼的瘋潮只會不斷擴散。

猶太人仇恨穆斯林，穆斯林同樣仇恨猶太人，「恐襲」不會只有單方面，而必然是雙方互相報復。可以看見，臭名遠播的BBC倫敦總部遭人潑紅油，親巴勒斯坦組織承認責任，直斥「BBC散布佔領者謊言，為以色列的戰爭罪行製造贊同意見，雙手沾滿了巴勒斯坦人的鮮血」。現在是潑漆，之後呢？

美國或許還可以對反對聲音置身事外，但歐洲絕不是這副光景。單是法國，穆斯林人口百分比高達8%，約有840萬人，是歐洲之中最多穆斯林的國家。早前法國一間中學發生持刀襲擊事件，一名教師喪生，行兇者高呼「真主偉大」；羅浮宮、凡爾賽宮相繼收炸彈恐嚇而須緊急疏散。至於英德等國同樣有穆斯林上街抗議，爆發警民衝突。

另一邊廂，中東多國亦出現大規模反以色列和美國的集會。在伊朗首都德黑蘭，示威者揮舞伊朗、巴勒斯坦和真主黨旗幟，高喊打倒美國和以色列。約旦和伊拉克也有數以千計民眾聲援巴勒斯坦人，示威者踐踏以色列國旗。整個世界分成兩極，山雨欲來風滿樓。

儘管拜登口口聲聲以色列若佔領加薩將是重大錯誤，但美國早已被猶太人騎劫，由政壇到金融再到軍工企業，都是猶太人身影，他們只會為猶太人利益服務。加薩巴人被世界遺棄，人們只能祈求這場行刑式戰爭速戰速決。