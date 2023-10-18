坦言集：種族仇恨

6歲的美籍巴勒斯坦裔小孩與母親安坐在美國芝加哥市郊的家中，突然白人房東來訪，他不是追房租或閒話家常，而是剛看完新聞節目，便持刀走到這一家人的住所，大喊要殺死所有伊斯蘭教徒，隨即刺小孩的母親十多刀，刺小孩26刀，小孩並因此喪命。

這樣典型的仇恨謀殺案，但是何來仇恨呢？房東71歲，不是沒有閱歷、不懂世事的狂徒，他願意把房子出租給這家人，顯然也不是一直對巴裔和伊斯蘭教徒歧視排斥。他的仇恨，相信一是來自他所看的新聞節目，節目報道內容應該是借哈馬斯組織突襲以色列事件，製造出巴勒斯坦人民、伊斯蘭教徒的妖魔化描寫，詆毀，煽動仇恨。

二是這名房東可能一如大多數的美國人是基督教徒，或受到美國政教不分的基督教社會政治文化的薰陶，中了基督教的排斥、妖魔化外教徒之毒，以致對手無寸鐵，也是熟悉的婦孺下此毒手。

十幾二十刀的刺殺代表了極端的仇恨，這一家人與他無仇，只是因信奉伊斯蘭教，但6歲小童與宗教也無關，這種仇恨心理便有着極不正常的因素。是美國社會裏一些人本質邪毒？或可用他們祖先謀殺美洲原居民、奴役非洲黑人，卻同時口奉上帝之名作證。他們信奉的宗教便存在着強烈的種族主義，殘殺他族、其他宗教的基本元素。一旦其他文明制約因素失效，這種元素便爆發出來，主宰這個宗教及信仰和服從它的人和組織。

歐洲基督教、天主教在所謂的大航海時代，到處搶掠，殺戮滅絕許多地方世居幾千年的人民，便是這樣極端化的十字軍東征精神與心態，美國今天還有的三K黨亦是此類。但工業化時代，承繼這種精神心態，並將之理論化、意識形態化的，便是新舊納粹主義。二次大戰後，美國收容大量納粹主義者，近幾十年在歐洲大陸，納粹主義以新的組織、舊的意識形態復興，便是這種極端化宗教的延續發展。

始作俑者是部落宗教的猶太教，只有猶太人才可得救，餘者可殺。耶穌改革猶太教，以新約的普世宗教來替代舊約的部落宗教。可是當天主教基督教的世俗化、權力利益化，便演變為納粹的雅利安主義，用反猶太來猶太化，以至還在演化的美國的例外主義。只是美國人才是神挑選的種族，但排除任何歸順的亞非人種。

仇恨便是這樣種下並不時爆發出來。