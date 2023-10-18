政情：區議員休息室揭秘 黃丹晴：陸續有嚟

今屆區議會喺尋日起停止運作，屯門區議會副主席黃丹晴（Lemon）前晚喺社交平台上載短片，話想藉住「大揭秘」，畀市民睇吓區議員實質係做緊啲乜嘢，而頭炮就係傳說中嘅區議員休息室。

儲物櫃不再常放充電器 區議會會議係開放旁聽，到底有咩秘密？Lemon話相較多個區議會，屯門區議會並無正副主席專用房間，只係得一個連區議員都要開會先至入得嘅休息室。

佢指住休息室裏面一排供代議士放置雜物嘅儲物櫃，指櫃內通常係擺放充電器，但離職潮後區議員人數減少，開會時間亦少咗，自然都少咗時間逗留喺度，所以唔使放充電器嘞！

儲物櫃隔籬係一排書架，上面放滿書籍。Lemon話以前都會望吓啲書脊嘅標題，依家都好少睇，因為冇時間睇。跟住再望過去，有幾部電腦，Lemon形容係冇人用嘅電腦，話印象中似乎只見一個人用過，就係前區議員朱順雅。

休息室中央放咗張枱，Lemon話區議會主席通常會買啲食物例如西餅同飲品之類，放喺枱面供大家享用，後來開會時間短咗，過去嘅做法就免嘞，但仲會放啲紙包飲品，可惜佢就嫌有糖分。雖然樽裝水例外，不過就唔知放咗幾耐！

呢條短片只係第一波，Lemon預告大揭秘會陸續有嚟。咁下次係邊度呢？