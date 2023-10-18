政情：立會復會值勤新舉措 離大樓逾句鐘須申報

議員作為民意代表，其舉動自然惹來公眾注目。建制派「班長」廖長江早前發表千字文，溫馨提示議員們要知道自己嘅責任、顧及形象；最近又因應立法會今日復會，要求各板塊嘅議員喺大會、內會同財會3個重要會議上，非記名表決至少要有一半議員在席，而喺大會舉行期間，議員有事要離開大樓一個鐘以上，就要透過通訊群組申報。

繼先前民政專員黃智華嘅餞別晚宴、同埋胎死腹中嘅「立會好聲音」之後，廖長江已叮囑議員要減少應酬或唱歌表演、又提出每年質詢近10次等指標。雖則有關要求，有政圈中人認為難以全部付諸實行，但廖長江近日就聯同內會主席，同一班功能組別及選委會界別議員舉行協調會議，期間再下達新值勤要求。

三界別非記名表決要半數在席 話說大會、內會及財會等3個重要會議上，非記名表決至少要有一半議員在席，所屬板塊亦要再細分，直選、功能及選委會，3個界別都要有至少各一半議員現身。當大會舉行期間，如果議員有事須離開大樓一小時以上，例如同業界開會、落區、工作午膳等，就要透過通訊群組申報，以便統計出席人數。據了解，班長嘅新指令未有事先喺核心協調小組度傾過。

有出席協調會嘅議員透露，會上雖無人反對班長提出嘅指示，但有人提出情境題，譬如日後議員需否輪更食飯？不過就未有結論。又認為班長嘅用意良好，因為投票同出席係議員責任。但有意見認為議事廳召開大會期間，議員即使不在席亦都無礙處理立會事務。

直選議員至今未坐低開協調會 雖然功能同選委會界別已開咗協調會，但據悉一班直選議員至今都未有正式坐低開會傾過。但班長就有透過通訊群組提醒佢哋，群組入面無人對新要求有意見。有直選議員認為符合要求非難事，反正以往未有訂立指標，出席會議係按自己意願，「依家方向清晰咪跟方向做」。

另外，有消息人士透露，有政黨成員被「強烈建議」以後逢星期三、四唔好離開立法會，即使係區議會選舉在即亦都無辦法，意味該黨嘅議員難以喺呢兩日為「地區兄弟」落區拉票，擔心新安排或會影響選情。該政黨成員就慨嘆，指之前有報道描述議員嘅工作表現，講到好似唔做嘢咁，但事實係佢哋黨內嘅要求頗為嚴格。

其實唔少議員都喺星期三或四騰出時間會見官員，或落區接觸各界人士，但為咗配合新要求，有議員話日後難免要作出取捨。