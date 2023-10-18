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虛報寓所失竊 女戶主被捕
【本報訊】執法部門於本月12日接獲一名女子報案，指其位於石籬邨的住所遭賊人潛入爆竊，並聲稱她擺放屋內合共28.5萬元現金、3隻手錶及一些金器不翼而飛。
人員經深入調查後，懷疑有人報假案，隨即於翌日以涉嫌「浪費警力」，拘捕該名47歲女子。據了解，女疑犯為該單位的女戶主。
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