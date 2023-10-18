貓屍掛樹 死唔眼閉 女飼主3印傭就逮

稱寵物因病去世 按宗教儀式處置 北角海濱寵物公園上周六（14日）驚現花貓頸纏繩索掛屍樹上，執法部門經分析「天眼」片段及搜集情報後，前日拘捕六旬女飼主及其3名印傭，有人聲稱貓隻因病去世，按照某種傳統宗教儀式把貓吊上樹上。初步調查顯示，貓隻沒有表面傷痕，會交由漁護署進行毒理化驗和解剖，以釐清牠的生前狀態及確實死因。

上周六下午1時許，有康文署人員巡經北角碼頭海濱花園時，赫見一隻花貓屍體被吊掛在距離海面約3米高位置，其頸項被一條尼龍繩扯高，雙眼微微睜開，似乎「死不瞑目」，懷疑曾遭人不恰當對待。執法部門跟進調查，並翻查上址附近一帶的「天眼」影片，其後鎖定4名懷疑涉案的女子，至前晚在目標人物位於區內的住所附近，以涉嫌「殘酷對待動物」拘捕她們。被捕人包括一名69歲本地女飼主，以及3名印尼籍家傭（24至33歲），女飼主其後獲准保釋候查，須於11月中旬向執法部門報到，其餘3人則被扣留調查。

無表面傷痕 待解剖釐清死因 據了解，3名涉案印傭是由女飼主及其家人聘請，所有被捕人士均無虐待動物的前科或情緒病問題。涉事貓貓是一隻雄性成年貓隻，已被女飼主飼養近7年，有人聲稱貓隻因病去世，遂按照某種傳統宗教儀式的方法把貓吊上樹上。貓屍事後由愛護動物協會檢走，該貓隻沒有植入晶片，初步無發現牠有任何表面傷痕，至於貓隻被吊掛前的狀態、健康情況和死亡原因，仍有待執法部門進一步調查，以及漁護署的解剖化驗始能判斷。

據「天眼」片段顯示，上周五（13日）晚上7時許，被捕4人曾推着載有一個紙箱的手推車前往發現貓屍的地點，在短暫停留後便告離開，但回程時沒有攜同紙箱返回住所。此外，涉事女飼主在家中飼有一隻雌性成年貓和兩隻幼貓，初步調查顯示牠們均獲得妥善照顧。

調查人員表示，執法部門非常重視動物權益，並竭力打擊一切殘酷對待動物行為。該部門重申，「殘酷對待動物」是嚴重罪行，根據香港法例第169章《防止殘酷對待動物條例》第3條，一經定罪，最高可處罰款20萬元和監禁3年；另外，動物屍體的處置是受香港法例第132BK章《公眾潔淨及防止妨擾規例》第10條規管，條例訂明，任何人不得將任何屍體或屠體，放置在或安排其被放置在街道或公眾地方，以及任何水道、溪澗、渠道、溝渠、水塘或香港水域等，違例者最高可被判處罰款2.5萬元及監禁6個月。