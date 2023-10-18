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妙齡女街頭遭非禮 黃大仙拘65歲漢

案發於黃大仙大成街。（梁國雄攝） 案發於黃大仙大成街。（梁國雄攝）
案發於黃大仙大成街。（梁國雄攝）
【本報訊】黃大仙發生非禮案。昨日凌晨1時許，執法部門接報，指有一名24歲女子，在大成街疑遭一名男子作出不雅行為及非禮。執法人員接報趕至，經初步調查後，以涉嫌「作出有違公德的行為」及「非禮」罪，拘捕一名姓盧（65歲）男子，隨即把他帶走調查。
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