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元朗掃黃 26內地女遭扣查

涉案女子被帶走調查。 涉案女子被帶走調查。
涉案女子被帶走調查。
【本報訊】執法人員聯同入境事務處人員，於本周一在元朗區展開代號「火石」的打擊非法賣淫行動。期間，人員以涉嫌「違反逗留條件」，拘捕26名內地女子，年齡介乎21至52歲，她們已被帶走扣留調查。
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