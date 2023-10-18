持行街紙越南漢褲藏子彈 判囚2年

【本報訊】持「行街紙」的越南漢去年身攜一發實彈遭發現，被捕後聲稱子彈是護身符。他昨在西九龍法院（暫代區院）承認無牌管有彈藥罪。法官指，被告自越南運子彈來香港，令情節更加嚴重，判罰須具阻嚇性。考慮到相關案例、被告認罪，判被告入獄2年。

越南籍被告NGUYEN Quoc Thien，現年24歲，在越南出生，高中畢業。庭上透露，被告在越南因生意失敗欠債，被債主追打，遂偷渡來港，且以免遣反聲請留港。本案原是區域法院案件，但移師至西九龍法院處理。

辯稱護身符 官指高風險 控罪指，2022年10月21日，被告在深水埗基隆街216號地下外管有彈藥，即一粒7.6x25毫米口徑彈藥，而他並沒持有該等彈藥的管有權牌照。去年11月，被告遭落案起訴，此後便一直還押懲教署看管。案情指，當日凌晨約1時許，被告在案發地點對開後巷遭執法人員截查，在被告褲袋中搜獲涉案彈藥。警誡之下，被告承認彈藥是在越南獲得，他當作前往香港的護身符，來港後卻忘記把它丟去。檢驗後，證實彈藥是實彈，能在與其口徑相同的火器上發射。

法官判刑時指，涉案子彈性能良好，被告把子彈從越南運來香港，增加本案嚴重性。雖然沒證據顯示被告準備使用，惟被告隨身帶着致命軍火，子彈一旦落入不法之徒手中，或造成危險，形容具極高潛在風險，故判罰須具阻嚇性。法庭顧及上級法院案例，以3年監禁為量刑起點，因認罪扣減三分一刑期，沒有其他減刑因素，總刑期兩年。而案中子彈將會銷毀。案件編號：DCCC 47/2023