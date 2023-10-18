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龍門陣
停牌駕Tesla遇查 司機被捕
涉事Tesla電動車。
【本報訊】昨日上午約9時，執法部門在東九龍區進行打擊停牌期間駕駛行動，截查形迹可疑的車輛。期間，人員在龍翔道西行線，截查一輛Tesla電動車，經初步調查後，車上一名姓李（44歲）男司機，涉嫌「停牌期間駕駛」及「駕駛時沒有第三者保險」被捕，他其後獲准保釋候查，須於11月中旬向執法部門報到。
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