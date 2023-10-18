睹5歲女燙傷 無動於衷 狠母虐兒罪成候判

案底纍纍前警員施毒手 熱水淋身 曾逼兒子自瀆及向親友騙財的被革職前男警，早前承認以熱水燙傷前同居女友的年幼女兒，同樣涉案的同居女友則否認一項虐兒罪，其案件需開審。區院法官陳廣池昨裁定女被告虐兒罪成，並先提取事主的最新醫療與創傷報告及女被告的心理報告。兩名被告的判刑均押後至今年11月1日處理。法官直指女被告證供不可信且圖將所有責任推向男被告身上，直斥她為脫罪而完全侮辱常識及良心。法官批評她沒有盡母親的照顧責任，且不可能見到女童嚴重灼傷後仍無動於衷，不帶她去接受治療。

男被告F.S.L.（49歲）及女被告W.N.M.（33歲）同被控一項虐兒罪。案發於2020年5月某日，並涉及當時5歲的女童Ｘ。男被告認罪，女被告則不認罪。法官裁決指，即使男被告對她有操控性且騙人及貪心，但亦不代表她不可以向Ｘ表達作為母親的關懷。法官直指女被告的說法全不可信，從Ｘ的證供指她灼傷後女被告先去小便再照料Ｘ，亦可看出其「冷漠」。

受害女童右邊身甩皮 前警員認虐兒 法官指，當見到Ｘ的甩皮情況，帶她接受治療實屬常識，女被告卻沒有這樣做。法官認為，Ｘ於事後約一個月入院，其傷口仍然受感染，可見其嚴重程度，正常人均不會認為Ｘ沒有問題，但女被告作為母親仍覺得Ｘ沒有受苦。法官又指，即使男被告如何操控及欺騙女被告，亦非她開脫理由，最終裁定女被告虐兒罪成。法官稱，若非Ｘ學校社工家訪，恐怕並不會揭發到此案，公義亦不能彰顯。

據案情指，女被告於2014年誕下Ｘ。男女被告於2019年12月成為情侶，兩人與Ｘ自2020年1月起同住於北角某單位。同年5月某日，女被告替Ｘ洗澡期間去接電話，男被告突走進浴室，並以花灑開熱水淋向Ｘ，燙傷Ｘ右半邊身體致皮膚脫皮，Ｘ尖叫並要求男被告停手，他卻沒有停手。女被告入浴室後將水溫調低。惟Ｘ的軀幹已嚴重燙傷，但男被告只買藥膏替Ｘ塗抹了一周。Ｘ於2020年7月6日，被送往醫院接受治療，發現她右臉、頸及肩等燙傷，且復原進度不佳，傷口受到金黃葡萄球菌感染，Ｘ最終需留院10天才出院。

女被告：男被告自稱黑幫大佬契仔 女被告自辯稱，男被告自稱是加拿大回流的執業大律師，案發後才得悉他是警員。她又稱男被告曾騙取她信用卡及首飾等，又自稱是「黑幫大佬契仔」，並用各種方法隔絕她與外界聯絡。她指，男被告案發後經常威嚇、虐打及性侵她，她聽從男被告說話沒有帶Ｘ接受治療。案件編號：DCCC 355/2022