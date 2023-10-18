資源政策分散 港府認招商困難

【本報訊】政府近年大力招商引資，並設立引進重點企業辦公室（引進辦）。立法會工商及創新科技事務委員會昨討論促進外來投資的問題。會上有議員指「投資推廣處同引進辦好多嘢係揸唔到主意」，質疑兩者的分工。另有議員指現時IPO市場鮮見美國投資人的機構，關注英美來港的投資項目比起以往是否有所減少。

議員洪雯批評香港工商資源政策分散，令人眼花撩亂，自己進行資料搜集時亦難以理解，更遑論外人能有所掌握，加上「投資推廣處同引進辦好多嘢係揸唔到主意」，要求政府交代部門間如何協調、投資推廣署擔起責任統籌有關訊息、協助解決外來企業訊息差的問題，她又關注現時投資推廣署有借調部分職員到引進辦當中，問到借調人數佔投資推廣署的比例，會否影響投資推廣署處理個案進度。議員譚岳衡則關注，英美來港的投資項目比起以往是否有所減少，指投資推廣署今年前9個月完成300個投資項目中，主要來源地為內地有111個，其次為英國40個，第三則為美國27個，雖然仍有英美投目項目，然而在資本市場上，例如IPO市場見不到美國投資人的機構。譚認為受地緣政治影響，成熟市場進行招商引資工作會受影響，建議當局加強新興市場工作。

議員質疑研發中心項目成果 商務及經濟發展局副局長陳百里回覆指，引進辦是希望吸引龍頭企業，大中小型企業則由投資推廣署負責，又稱現時政府設有網上統籌平台可解釋各工商支援計劃，亦有中心提供資訊。他又提到投資推廣署一共借調15人至引進辦。而因應借調人手，內部有進行工作調配「每位同事多走一步」，強調沒受到任何影響。他承認，現時在成熟市場招商引資有困難，投資推廣署現已在非洲和中亞開拓顧問辦事處，並積極游說當地投資者來港。署理投資推廣署署長蔣學禮回應指，英美來港的投資項目與去年相若。

另外，現時港府設有5所研發中心，負責推動和統籌選定重點範疇的應用研發。有議員認為部分項目投放資源未必有成果，要求政府改變投放資源策略至成效和經濟效益更好的項目，也有議員建議政府在原有的研究中心外，加開其他中心以配合創科藍圖。