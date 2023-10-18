膠餐具明年次季始管制 當局稱已較計劃快一年

【本報訊】環境及生態局局長謝展寰表示，亂拋垃圾等定額罰款的金額將於下周日（22日）起增加至3000元，店舖阻街等罰款亦會上升。至於政府原定最快於今年第4季起管制即棄塑膠餐具及產品，被延至明年第2季實施，引起環保業界等不滿，謝展寰表示，該時間表已較港府早年計劃快一年。

謝展寰昨日出席活動後表示，隨地吐痰和亂拋垃圾等定額罰款下周日起會由現時1,500元增至3,000元；店舖阻街和非法棄置建築物等罰款則由1,500元升至6,000元，他強調，指港府自去年8月加強打擊衞生黑點下，已取得相當好的成績，會努力保持環境衞生狀況，又希望市民配合。

首階段行動 立會今審議 至於首階段管制即棄塑膠餐具及產品將今日於立法會審議。環保署估計，若條例當日能獲通過，首階段管制將於明年第二季實施，管制將包括禁止銷售及派發發泡膠餐具、膠飲管及膠刀叉等，亦禁止售賣及派發雨傘袋、螢光棒等。

上述時間表較政府早前估計最快今年年底實施延遲，謝昨日解釋，由於相關草案條文涉及很多實施細節，立法會需花時間討論執行的詳情，計及半年的準備及適應期，法例需要明年才生效，他又稱，措施已較當局早年計劃的2025年快了一年。