美容紋身公司免領牌 衞署指引靠自律

【本報訊】美容紋身投訴上升，消費者委員會總幹事黃鳳嫺昨早出席一個電台節目時表示，由2020年至今，消委會接獲80宗與美容紋身有關的投訴，個案涉及紋眼線、紋眉等；傳統紋身方面，自2020年至今年9月，亦有18宗投訴，涉及效果不好、甚至出現身體損傷等。現時紋身公司毋須領牌，衞生署的指引亦只是期望業界自律，黃鳳嫺認為，若成效不彰，當局則要加強監管。

消委會籲光顧前實地視察 黃鳳嫺舉例指，有個案投訴人紋髮線後感效果不理想，但清洗髮線後，頭髮亦不能再生。有紋眉事主則在美容紋身後出現「鴛鴦眉」，甚至出血受傷。亦有部分事主需要入院，如有消費者紋眼線後，感覺痛楚，需要到急症室求醫，其後發現眼角膜受損。亦有人紋唇線後，嘴唇腫痛至無法上班，要不斷食抗生素。

目前，經營紋身的公司毋須領牌，衞生署的相關指引只是期望業界自律，黃鳳嫺認為，若成效不彰，當局則要加強監管。黃呼籲有意紋身的市民小心選擇，事前應實地視察有關公司。